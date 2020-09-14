Haber Giriş: Kaynak: AA
Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan Aydemir kardeşleri bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Elazığ'da yaşayan Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, dün Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye gitti.
İki kardeşin akşam eve dönmemeleri üzerine Aydemir ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, iki kardeşin araçlarını bıraktığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü mevkisinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: munzur vadisi arama çalışmasıSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:09
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