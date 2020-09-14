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Kocaeli'de kağıt yüklü tır park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kağıt yüklü tırın emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İstanbul yönüne giden Uğur Ş. yönetimindeki kağıt rulo yüklü tır, emniyet şeridinde park halindeki Fatih Ö'nün kullandığı tıra arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Uğur Ş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kağıt ruloları araçların üzerine düştü
Çarpmanın etkisiyle dorseden fırlayan kağıt ruloların üzerine düştüğü hafif ticari araçta hasar oluştu.
Bölgede trafik akışı tek şeritten sağlanırken ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Etiketler: tır kazası Kocaeli Fatih Devlet HastanesiSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:09
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