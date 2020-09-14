Kent genelinde koronavirüs denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşı uyarmaya devam ediyor.

Merkeze bağlı Karaman beldesinde denetim yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardı.

"Lütfen daha duyarlı olalım"

Aracıyla kalabalık ve maskesiz şekilde seyehat eden sürücüyü durduran jandarma ekipleri, "Böyle takmayarak vatandaşlarımızın ve bizim hayatımızı tehlikeye sokuyoruz değil mi? Lütfen daha duyarlı ve dikkatli olalım" diyerek sürücüyü uyardı.

"Aynı aileden olduğumuz için takmadık"

Sürücü Ertürk ise, "Aynı aileden olduğumuz için takmadık. Başka bir şey diyemiyorum, haklısınız. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye cevap verdi.