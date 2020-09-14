Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tatarlı köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Köye giriş ve çıkışların 14 gün sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Tatarlı köyünde COVID-19 pozitif tanısı konulan hastanın temas öyküsünün olması nedeniyle tedbir amaçlı bulaşın önlenmesini sağlamak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak, COVID-19 salgınının kontrolü ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince Tatarlı köyüne giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir."
Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak, geçişleri kontrollü olarak sağlıyor.
Etiketler: Ormaniye koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 13:44
Son Haberler
- 14:24
- 14:17
- 14:14
- 13:50
- 14:01
Sıradaki Haber
Bir ayda 9 tekne motoru çalınan köyde balığa çıkılamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz