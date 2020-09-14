Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 4’ü il merkezinde, biri Bandırma ilçesinde olmak üzere 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 44,35 gram esrar ve çeşitli türlerde uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.

Bandırma'daki operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.