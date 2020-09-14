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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 5 operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 4’ü il merkezinde, biri Bandırma ilçesinde olmak üzere 5 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 44,35 gram esrar ve çeşitli türlerde uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.
Bandırma'daki operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu balıkesirSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 13:24
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