Afyonkarahisar Hocalar Karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, 14 işçi servisini durdurarak COVID-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurdukları 13 koltuklu bir işçi servisinin 20 işçi taşıdığını belirledi. Ayrıca, araçta yolcuların kullanması için dezenfektan bulundurulmadığı, uyarı ikaz yazıları asılmadığı tespit edildi.

COVID-19 tedbirlerinin alınmadığı belirlenen minibüsün sürücüsü Muharrem Ç'ye 1025 lira ceza kesildi.