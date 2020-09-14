Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne ceza
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, minibüste 20 yolcu taşıyan sürücüye 1025 lira ceza kesildi.
Afyonkarahisar Hocalar Karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, 14 işçi servisini durdurarak COVID-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, durdurdukları 13 koltuklu bir işçi servisinin 20 işçi taşıdığını belirledi. Ayrıca, araçta yolcuların kullanması için dezenfektan bulundurulmadığı, uyarı ikaz yazıları asılmadığı tespit edildi.
COVID-19 tedbirlerinin alınmadığı belirlenen minibüsün sürücüsü Muharrem Ç'ye 1025 lira ceza kesildi.
Etiketler: minibüs sürücüsü cezaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:01
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