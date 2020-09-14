Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 38 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 AdıyamanSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:07
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