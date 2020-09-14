Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde inşaat halindeki bir binadan kendi evlerine gürültü ve toz geldiği gerekçesiyle Ö.A. ile inşaatta çalışan işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A. ve ailesiyle inşaatta çalışan işçiler birbirlerine demir ve taşlarla saldırdı.

Bu sırada Ö.A. evden tabancasını alarak, işçilerin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Ö.T ve E.Ö. ile vücutlarına darbe alan işçi F.T. ile aileden N.A., M.A. ve E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ölü, 5 yaralı

Vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirlenen Ö.T. ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. yaralanan E.Ö., F.T., N.A., M.A. ve E.A. çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ö.A.’nın yakalanması için ise polis çalışma başlattı. Kavgada kullanılan tabanca ve inşat demirlerine de el konuldu.

Valilik: Olayın toplumsal bir yanı yok

Sosyal medyada konu ile ilgili yayılan provokatiff paylaşımlar ile ilgili açıklama yapan Afyonkarahisar Valiliği konunun toplumsal bir boyutu olmadığına dikkat çekti.



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bugün bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde ‘Afyonda Kürtlere yönelik saldırı’ başlığı altında iddialara yer verilmiştir. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.”