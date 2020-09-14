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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Giriş ve çıkışlar yasaklandı
Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Öte yandan Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde, 31 Ağustos'ta başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Etiketler: Sivasi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:18
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