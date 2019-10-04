Elazığ'da Üniversite-Merkez seferini yapan belediye otobüsü şoförü Metin Tekin, kampüs içerisinde bulunan Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu önünde yolcuları indirdi.

Bu sırada öğrencilerden birinin rahatsız olduğunu fark eden Tekin, geri dönerek hasta kızı ve arkadaşlarını otobüse bindirdi.

Seferini iptal eden Tekin, dörtlülerini yakıp kornaya basarak hasta öğrenciyi hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan kızın sağlık durumu iyi.

O anlar ise otobüs ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA