Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otobüs muavininin bavulunda 4 kilo 850 gram esrar bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada muavinin bavulunda 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüs içerisinde yapılan aramada muavinin bavulunda 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan muavini gözaltına aldı.
Etiketler: malatya uyuşturucu operasyonu otobüs muaviniSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:01
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