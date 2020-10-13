Haber Giriş: Kaynak: AA
Niğde'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, C.E, S.E, Y.E, Z.E, H.M.G, H.A. ve M.A.Ç. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 8 çek-senet, 3 tapu, 7 cep telefonu, hafıza kartı, alacak verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajanda ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Niğde tefeci operasyonuSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:42
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