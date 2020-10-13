Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te kamusal alanlarda piknik yasağı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda piknik yapmak yasaklandı.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı duyuruldu.
Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir sosyal faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, ilimiz merkez ilçede bulunan vatandaşlarımızın kamusal alanlarda (mesire, ören vb.) piknik yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
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