Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesini AŞTİ ve Dikimevi arasında hizmet veren ANKARAY hattına bağlayacak 7,4 kilometrelik yeni HRS hattının etüt proje planlarının belirlenmesi için "Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi" düzenlendi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan sözleşme imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ihaleyi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü Özgür Özsoy katıldı.

Yavaş, 8 ay içerisinde tamamlanması planlanan iş için yüklenici firmanın süreyi öne çekmesini istedi.

[Fotoğraf: AA]

Proje aşamasının tamamlanmasının ardından yapım ihalesine çıkılacak

Projeyi belediye başkanlığı döneminde bitirmek istediğini vurgulayan Yavaş, "İsteriz ki dönemimizde metroyu açalım. Proje süresi de uzun olmuş, biraz daha öne çekebilirsek en büyük istirhamım o olur. Biz açık ihale yapacağız ama ihalenin tekniği konusunda teknik destek istiyoruz İstanbul'dan, İzmir de destek verecek. Amacımız projenin mümkün olan en kısa zamanda yapılması. Ona da biz elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Firma yetkilileri de Başkan Yavaş'a, süreyi öne çekecekleri yönünde söz verdi.

AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlanacak Dikimevi-Natoyolu hattının proje aşamasının tamamlanmasının ardından yapım ihalesine çıkılacak.