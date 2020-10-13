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Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir kişi evinin bahçesine park ettiği aracında ölü bulundu.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orta Mahalle 22. Sokak'ta bir evin bahçesinde hafif ticari araçtaki kişinin hareketsiz olduğu bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Ali K'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali K'nin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: eskişehir Eskişehir İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:35
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