Oto yıkamadan çalınan araçtan artık işletmeci sorumlu

Yurt dışına çıkarken otomobilini oto yıkamaya bırakan sürücü, memleketine döndüğünde büyük şok yaşadı. Oto yıkamadan çalınan araç kazaya karışınca pert oldu. Mahkeme, oto yıkamacıyı sorumlu tuttu.

Yurt dışına çıkmak için hazırlıklarını tamamlayan vatandaş, lüks otomobilini oto yıkamaya bıraktı.

Bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce çalınan araç, kazaya karışınca pert oldu. Ülkeye döndüğünde büyük şok yaşayan araç sahibi, kasko şirketinden 45 bin lirayı tahsil etti. Aracındaki değer kaybı için oto yıkama işletmecisi hakkında 11 bin 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde savunma yapan davalı oto yıkama işletmecisi, işyerinde oto yıkama işi yaptığını ve otopark olmadığını, yurtdışına çıkacak olan davacı şirket sahibinin bütün ikazlara rağmen aracını bıraktığını dile getirdi.

Mahkeme, davanın kabulü ile 11 bin 250 TL’nin davalıdan tahsiline karar verdi. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, kararı onadı. Emsal kararla birlikte oto yıkamaya bırakılan çalınan ya da kazaya karışan otomobilden oto yıkamacı sorumlu olacak.

Kaynak: İHA