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Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.
İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkiindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Etiketler: Osmaniye orman yangını düziçiSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:30
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