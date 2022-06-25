Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 00:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de yollar göle döndü: Araçlar su altında kaldı
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Ekiplerin suyu tahliye etme çalışmaları sürüyor.
Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Küçük sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar, kendi çabaları ile suyu tahliye etmek için çaba sarf etti.
[Fotoğraf: AA]
Yollar ulaşıma kapandı
Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye Kadirli yolu otogar önü de su birikintisi nedeniye ulaşıma kapandı. Yoldaki su, iş makineleri ve itfaiye ekiperince tahliye edilmeye çalışıldı.
Ekipler tahliye çalışması başlattı
Osmaniye Belediyesi ve AFAD´a bağlı ekiplerin, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışması devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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