Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Küçük sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar, kendi çabaları ile suyu tahliye etmek için çaba sarf etti.

[Fotoğraf: AA]

Yollar ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Osmaniye Kadirli yolu otogar önü de su birikintisi nedeniye ulaşıma kapandı. Yoldaki su, iş makineleri ve itfaiye ekiperince tahliye edilmeye çalışıldı.

Ekipler tahliye çalışması başlattı

Osmaniye Belediyesi ve AFAD´a bağlı ekiplerin, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışması devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.