TRT Haber-AA 13.08.2025 10:53

Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan yangına giden arazöz devrildi. Kazada 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı.

Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Duran'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisi için taziye mesajı yayımladı.

Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman emekçisi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Duamız, yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden tüm kahramanlarımız için. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Orman Yangını Osmaniye
