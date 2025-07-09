Osmaniye'de villa tipi köy evleri depremzedelerin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Bahçe Köyü'nde, depremzede vatandaşlar için inşa edilen 89 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Anahtarlarını alan hak sahipleri, yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşarken, yapılan evlerin deprem dayanıklılığı ve villa tarzı mimarisi yüzleri güldürdü.

Hak sahiplerinden Süleyman Poyrazoğlu "Devletten Allah razı olsun. 75 yaşındayım bu kadar depremler oldu hiçbir zaman için bu millete bu kadar önem verilmedi. Bir zamanlar yine deprem oldu. Millete 17 bin lira para verdiler, alın evinizi yaptırın dediler. Hiç karışmadılar. Ama Allah razı olsun devletimiz kişi başına 7 buçuk milyon bugüne kadar para ödedi. Allah razı olsun bundan iyi devlet olmaz daha gelmemiştir. Bu döneme kadar böyle bir yönetim gelmemiştir Türkiye'ye" diye konuştu.

"Devletimiz deprem sonrası kimseyi mağdur etmedi"

"Devletimiz deprem sonrası kimseyi mağdur etmedi" diyen Sündüz Poyraz da, "Çok zor zamanlar geçirdik. Annemle babam yaşlılar. Konteynerde kalmak çok zordu ama evimiz gerçekten dört dörtlük. Emeği geçen devletimize, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kimseyi mağdur etmediler, ellerinden geleni yaptılar. Ekonomik olarak çok destek oldular ve depreme dayanıklı, son derece lüks, villa tipinde çok güzel evler yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi.

Bütün köy halkını çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Nur Cennet Ünaldı ise, "Zor günler geçirdik. Konteynerlerde ikamet ettik ama en sonunda sağ olsun sabrettik. Devletimiz de elinden gelen çabayı göstererek bu villa tipi evi bize verdi. Gayet güzel içerisi. Hayırlı uğurlu olsun tüm bahçe köyüne" diye konuştu.

Evlerin çok dayanıklı olduğunu söyleyen Halil İbrahim Poyraz, "Evimizden memnunuz villa tipinde ferah, çok güzel. Yapan ve yaptırandan Allah razı olsun. Sağlamlığı konusunda güvenilir bir ev çünkü gözümüzün önünde demir döşendi. 18 ton 20 ton demir döşendi bir eve o yüzden hiç korkusuz kalabiliriz" dedi.