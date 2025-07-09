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Türkiye
TRT Haber 09.07.2025 10:50

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 6,6 milyon liralık çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 6 milyon 687 bin lira ceza kesti.

Bakanlık ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor.

23 Haziran’da, 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı. Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 6,6 milyon liralık çevre cezası

3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin lira ceza uygulandı. 

ETİKETLER
Balıkesir Çevre Kirliliği Denetim Marmara Denizi Müsilaj
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