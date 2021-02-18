Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen Zafer Eyi, B.A. ve M.M. Şehit Orhan Gök Mahallesi TOKİ Evleri civarında tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M. tabancayla Zafer Eyi ve B.A'ya ateş etti.
Ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zafer Eyi kurtarılamadı, B.A'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan M.M, polis ekiplerince yakalandı.
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