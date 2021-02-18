Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından salgın sürecinde yaptıkları hizmetler nedeniyle Hasankeyf Filyasyon ve Denetim ekibine plaket takdim programı düzenlendi.

Kaymakam Şenol Öztürk, programda yaptığı konuşmada, Hasankeyf Filyasyon ve Denetim ekiplerinde görevli personelin yoğun bir dönem geçirdiğini belirterek, alınan önlemler nedeniyle ilçede vakaların sıfırlandığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle ekiplerin görevlerini yürüttüğünü kaydeden Öztürk, salgının bulaşıcı riskini en aza indirmek için başta tedavi gören vatandaşlar ve temaslıların evde kalmalarını sağlayarak sosyal hayatı izole ettiklerini belirtti.

İzolasyon çalışmaların devamı için düzenli periyotlarla vatandaşların denetimini sağladıklarını ifade eden Öztürk, "Salgına karşı büyük bir başarı elde ettik. Elde ettiğimiz bu başarıyı aşılama sürecine de taşıyacağız" dedi.

Daha sonra Öztürk, Hasankeyf Filyasyon ve Denetim ekip üyelerine plaket verdi.