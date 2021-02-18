Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda 46 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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