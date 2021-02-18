Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, hava sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından ağaçların soğuk havadan zarar görmemesi için çalışma başlattı.

Ekipler, don olaylarına karşın park, refüj ve meydanlarda bulunan özellikle jakaranda ve bonsai türü ağaçları elyaf ile çevreleyip koruma altına aldı.

"Yeşilin her türü bizim için çok kıymetli"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası'nın modern ve estetik bir görünüm alması için bakım çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda ağaçlarımızı soğuk havaya karşı korumak için de elyaf ile kapladık. Yeşilin her türü bizim için çok kıymetli" sözlerini kullandı.