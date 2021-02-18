Siirt İl Müftülüğü tarafından şehidin babaevinin yanındaki taziye çadırında düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

62 hatmin duası yapıldı

Kapıcıoğlu tarafından Siirt'te Kuran kursları ve vatandaşlar tarafından okunan 62 hatmin duası yapıldı.

Hacıbektaşoğlu, mevlit sonrası şehidin babası Salih Sungur ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Mevlit sonrası davetlilere Yasin duası ve şeker dağıtıldı.

