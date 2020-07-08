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Osmaniye'de otomobil takla attı: 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de, otoyolda devrilen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Oktay Aydoğan idaresindekiotomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Taşoluk Tüneli mevkiinde bariyere çarpıp devrildi.
Kazada, aynı aileden 13 yaşındaki Doğa ve 9 yaşındaki Duru Aydoğan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile yolculardan Bilge Aydoğan, C.A. ve İ.A. ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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