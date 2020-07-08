Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Sınırların güvenliği için Hudut Kartallarının keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

Van, Hatay ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda kaçak silah, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Van, Hatay ve Hakkâri hudut hatlarında; 60 adet yarı otomatik tüfek, 4360 gram esrar, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.