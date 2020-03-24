Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi de hastanelere kaldırıldı.
Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok idaresindeki 80 ED 566 plakalı hafif ticari araç Güney Çevre Yolu Dereobası Köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Ok, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Ağır yaralanan Yasin G. ile her iki araçta bulunan 4 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Osmaniye trafik Kazası ambulans hafif ticari araçSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 01:35
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