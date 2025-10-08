Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Türkiye
AA 08.10.2025 15:33

Osmaniye'de deprem konutları tamamlanıyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı süren 819 deprem konutunun, ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Osmaniye'de deprem konutları tamamlanıyor
[Fotograf: AA]

Vali Erdinç Yılmaz, TOKİ tarafından depremzedeler için Çamlıca Mahallesi'nde yapımı süren 2. etap deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Yapımı süren 570 konutta sona gelindiğini belirten Vali Yılmaz, "Bahçe ilçemizde Çamlıca Mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları da neredeyse tamamlandı. İnce işleri tamamlayıp, hem burasının hem birinci etabın teslimatını ayın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Vali Yılmaz, yüksek standartlarda yapılan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

