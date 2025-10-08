Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
AA 08.10.2025 14:52

Usulsüz yeşil reçete soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Düzce merkezli usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında biri doktor 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Usulsüz yeşil reçete soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dijital materyal incelemesinde, H.K'nin doktor olduğu belirlenen S.K. ile yaptığı görüşmelerde yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik usulsüz reçete işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

İncelemelerde S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K'nin banka hesapları aracılığıyla para aldığı anlaşıldı.

Banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildi

Doktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlendi.

Şüpheli ile usulsüz ilaç temin eden ve para transferinde bulunan  ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahısların herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Düzce'de 9, Kütahya'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

