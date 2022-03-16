Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına aldı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli O.S., A.H. ve Z.E.'yi operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Osmaniye Terör Örgütü
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