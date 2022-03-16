Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 3,2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekiplerce bir araca düzenlenen operasyonda, 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adlim işlem başlatıldı.
Etiketler: Isparta Kaçakçılık Akaryakıt
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