Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce bir araca düzenlenen operasyonda, 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adlim işlem başlatıldı.