Evlilik hazırlığı yapan ve aylar öncesinden düğün salonu tutan çiftler, salgın dönemindeki kısıtlamalardan sonra düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.

Salon için belli kaparo ödeyen bazı çiftler işletme sahiplerinden para iadesi alamadı.

Salgın döneminde evlilik planı yapan çift, İstanbul'da bir düğün salonu ile anlaştı. Ancak bir süre sonra kısıtlamalar başlayınca erteleme kararı aldı.

"Sözleşmedeki bedelin hepsini istediler"

Düğün yapmak istemeyen müvekkillerinin sözleşmeden dönmek istediğini işletme sahibine belirttiğini söyleyen Avukat Şafak Yüksek “İşletme sahibi sözleşmeyi bahane ederek hem kaporasını vermedi hem de sözleşmede yazılan bedelin hepsinin ödenmesi için müvekkilimize icra takibi başlattı. Kaporasını geri alamayan çift bir de icra takibi ile karşı karşıya kaldı. Bu icra takibine itiraz ettik, itirazımızın haklı görülmesi üzerine tüketici mahkemesine başvurduk. Tüketici mahkemesi de bizim bu talebemizi yerinde görüp kaporanın iadesine karar verdi” dedi.

Makul sürede bildirilirse kaparo geri alınabilir

Yüksek, salgın gibi olağanüstü durumlar dışında da düğün iptali söz konusu olduğunda çiftler işletmelere ödediği kaporayı geri alabilir mi? sorusuna da şöyle cevap verdi:

“Düğün sözleşmelerinde yazılı olan bedeli 10 bin lira olarak kabul edersek ve 2 bin lira kaparo verdiğimizi farz edersek işletmeciye bildirimler makul süre içinde olduğu vakit tüm kaparo paramızı düğün bedelini ödemekten kurtulabiliriz. Ancak düğün tarihinden çok kısa süre önce organizasyon iptal edilirse, işletme sahibi kapora bedelini iade etmeme hakkına sahip.

Bu durumda hak talep etmek isteyen bir çift, mahkeme kararıyla kaporasını geri alabildi."