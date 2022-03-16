Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 201 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 201 adet sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Pamukova ilçesinde tarihi eser getirileceği duyumunun alınması üzerine Jandarma İstihbarat, KOM ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti.
Ekiplerce takibi yapılan bir araç durduruldu. Araç içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; muhtelif dönemlere ait olduğu değerlendirilen 201 adet sikke, 84 adet obje ve 3 adet taş ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Araçta bulunan S.Ö. ve B.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Tarihi Eser
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