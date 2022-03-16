Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü ihbarı üzerine hareket geçti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olan 2 kişiyi takibe aldı.
55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kartal’da tır parklarına kaçak akaryakıt taşıyan tankerlerin, bulunduğu bir gemi söküm sahasına operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 30 bin litre motorin ile 25 bin litre fuel-oil ele geçirildi. Yakalanan 2 zanlı adli makamlara sevk edildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Akaryakıt İstanbul
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