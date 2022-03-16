İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü ihbarı üzerine hareket geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı olan 2 kişiyi takibe aldı.

55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kartal’da tır parklarına kaçak akaryakıt taşıyan tankerlerin, bulunduğu bir gemi söküm sahasına operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 30 bin litre motorin ile 25 bin litre fuel-oil ele geçirildi. Yakalanan 2 zanlı adli makamlara sevk edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.