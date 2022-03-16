Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheliye gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da güvenlik güçleri kaçakçılara geçit vermiyor. Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 7-13 Mart arasında kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 43 bin 790 kaçak ilaç, 2 bin 346 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 1920 paket kaçak sigara, 922 kilogram kaçak tütün, 22 litre sahte alkollü içki, 13 kaçak cep telefonu, 2 bin 750 bandrolsüz boş sigara paketi ve 1 milyon 283 bin sigara makaronu ele geçirildi.
Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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