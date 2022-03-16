Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon-Bayburt karayoluna çığ düştü
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon-Bayburt karayolunun Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiine çığ düştü. Pazarcık HES çalışanları çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yolun kullanılmaması konusunda uyardı.
Trabzon-Bayburt karayolu 3 gündür etkili olan kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.
Çatak'tan yaklaşık 10 km yukarıda bulunan Tilkibeli mevkiinde bugün sabah saatlerinde çığ yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Çığ nedeniyle yolu kullanarak yakındaki HES santraline gitmeye çalışan santral çalışanları araçları ile yolda kalırken, santrale yürüyerek gitmek zorunda kaldılar.
Santral çalışanları, bölgede çığ tehlikesinin devam ettiğibi belirterek yolun kullanılmaması gerektiğini söyledi.
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