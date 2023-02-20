Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü.
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi.
Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.
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