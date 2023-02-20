Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.
Depremlerin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun da alınması talimatını verdi.
İkizler, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara'ya geldi.
Etiketler: Ankara Kahramanmaraş Deprem Doğal Afet
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