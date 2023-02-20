Depremlerin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun da alınması talimatını verdi.

İkizler, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara'ya geldi.