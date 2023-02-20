Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 9 bin 385 hasta taburcu edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve İstanbul'a getirilen hastalardan 9 bin 385'i taburcu edildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 10 bin 606 yaralıdan 9 bin 385'i taburcu edildi. 1221 depremzedenin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem İstanbul
Son Haberler
- 23:45
- 23:38
- 23:25
- 23:23
- 23:26
Sıradaki Haber
Hatay merkezli depremler nedeniyle kent trafiğinde yoğunluk yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz