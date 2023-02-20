Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 10 bin 606 yaralıdan 9 bin 385'i taburcu edildi. 1221 depremzedenin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.