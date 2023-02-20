Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Hatay merkezli depremler Karaman'da da hissedildi
[Fotograf: AA]
Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı Karaman'da da hissedildi. Deprem sonrası deprem bölgelerinden Karaman'a gelerek KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler panik yaşayarak yurtlardan dışarı çıktılar.
Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem Karaman’da da hissedilirken, yurtlarda kalan depremzedeler panikle sokağa çıktı. Hatay'da akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kısa süre arayla yaşanan depremler, Karaman’da da vatandaşları korkuttu.
[Fotoğraf: AA]
En büyük korkuyu ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedeler yaşadı.
Burada kalan depremzedeler, depremin hemen ardından panikle kendilerini dışarıya attı.
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