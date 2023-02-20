Samandağ ilçesi merkezli depremin ardından İskenderun ilçesinde hasar görmeyen evlerinde oturan vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşların ellerinde yataklarla sokaklara çıktığı görüldü.

AFAD, polis ve jandarma ekipleri de bölgede, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Kebap dükkanı işleten Emir Sarpkaya, deprem nedeniyle iş yerinin zarar gördüğünü belirtti.

6 Şubat'taki depremden 3 gün sonra işletmesini açtığını anlatan Sarpkaya, "Kötü durumla karşılaştık, çok korkuyoruz artık. Burası olacak gibi değil. Nasıl yapacağız, biz de bilmiyoruz. Biz önlemimizi şu şekilde aldık, dışarda servis yapıyoruz, normalde içeride hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi dışarda tuttuk. Ona rağmen tavanımız çöktü. Dışardaki binadan beton parçaları düştü. Fazla dayanacağını sanmıyorum bu binanın, işletmemiz bitti yani" diye konuştu.

Panikle yakınlarını arayan Ela Mahvazoğlu da deprem anında arka mahallede bulunduğu aktararak, "Yatalak hastam var. Ne çadır ne konteyner ne bir şey verdiler. Evin içinde çatlaklarımız var. Evde küçük çocuklarım da var, hepimiz aynı yerdeydik, beklemek zorunda kaldık. Çok kötüydü anlatamıyorum artık. Psikoloji denen bir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok. 3 çocuğum ve yatalak annemle yaşam mücadelesi veriyorum. Artık bir şeyler yapılsın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla sokağa inen bir başka vatandaş da "Evden az önce sallanınca çıktık. Evde kalıyorduk. Evimiz güvenli, herhangi bir hasar yok şu an için. Çadır olursa, çadıra geçmeyi düşünüyoruz. Depremde bayağı panik oldu çocuklar, yaşlılarımız var" ifadesini kullandı.

Daha önce boşaltılan bina çöktü

Bu arada, Şehit Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu Caddesi’nde bulunan 3 katlı boş bina deprem nedeniyle çöktü.

Önceki depremde ağır hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binanın kiracısı Suriye uyruklu Mahmut Alcar, ailesinin Suriye’ye gittiğini, bu sabah da eşya almak için eve girdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Evini tahliye ettiğini ancak eşyalarını henüz alamadıklarını dile getiren İsmail Turan da berber dükkanında kaldıklarını aktardı.

Bugünkü depremde yan binanın evlerinin üzerine yattığını kaydeden Turan, "Köye gideceğim şimdi. Bu mahallede doğduk ama İskenderun da Antakya da bitti" dedi.