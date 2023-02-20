Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay merkezli depremler nedeniyle kent trafiğinde yoğunluk yaşandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli depremlerin ardından kent trafiğinde yoğunluk yaşandı.
Merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 ve Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremler kent genelinde hissedildi.
Sarsıntıların etkisiyle vatandaşlar arasında oluşan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı.
Yetkililerin vatandaşlardan hasarlı binaların yakınında durmamalarını istediği kentte, ekiplerin enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Hatay Trafik
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