Merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 ve Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremler kent genelinde hissedildi.

Sarsıntıların etkisiyle vatandaşlar arasında oluşan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Yetkililerin vatandaşlardan hasarlı binaların yakınında durmamalarını istediği kentte, ekiplerin enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor.