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Türkiye
DHA 20.08.2024 10:47

Osmaniye’de 90 deprem konutu daha teslim edildi

Osmaniye'de Akyar Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan 90 deprem konutunun anahtarı, hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye’de 90 deprem konutu daha teslim edildi

Akyar Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları'nda hak sahibi vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve protokol mensupları daha sonra vatandaşlara anahtarlarını teslim etti.

Vali Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bugün 90 anahtarın buradaki hemşerilerimize teslimi gerçekleşti. Milletvekilimiz, İl Başkanımız, AFAD İl Müdürümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüzle beraber zaman zaman anahtar teslimleri yapıyoruz ama gün boyunca bu teslimler devam ediyor. Bu ayın 27'sinde bin 700'e ulaşmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar yüzde 90'ının anahtar teslimini gerçekleştirmek hedefimiz.

Osmaniye’de 90 deprem konutu daha teslim edildi

Bunun için de yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bugün Hasanbeyli'de köy konutlarımızı ziyaret ettik. Villa diyebileceğimiz nitelikte güzel konutlar. Bu konutlarımız lüks, standartları yüksek, radya temel üzerine, perde betonla yapılmış, depreme son derece dayanıklı.

Hemşehrilerimiz çok memnunlar. Biz de hemşehrilerimizi bir an evvel konutlarına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hemşehrilerimiz konutlarını çok beğeniyor. Allah hayırlı etsin. Onların mutlu olması bizi mutlu eder” dedi.

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Deprem Konut Osmaniye TOKİ
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