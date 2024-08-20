Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.08.2024 10:40

Şehit yakınları ve gazilerin TCDD'den bilet alım işlemleri kolaylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında yapılan iş birliği protokolüyle, ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınları kayda gerek olmadan elektronik ortamda bilet alabilecek.

Şehit yakınları ve gazilerin TCDD'den bilet alım işlemleri kolaylaştı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının bilgilerinin anlık sorgulanarak yurt içi biletleme işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri amacıyla Bakanlık ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandığı.

Protokol sayesinde şehit yakınları ve gazilerin bilgileri anlık olarak sistemde doğrulanacak.

Daha önce biletleme işlemleri için TCDD Taşımacılık AŞ'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecek.

"Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri"

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir'in işbirliğine ilişkin, şu ifadelerine yer verildi:

"Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit TCDD Ulaşım
Sıradaki Haber
Kastamonu'da yangın: 3 ev küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
La Nina, emtia piyasasında dalgalanmalara yol açabilir
12:46
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
12:39
Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor
12:34
Katil İsrail ordusu, okuldaki sivilleri hedef aldı
12:47
Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Heniyye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti
12:36
Diyarbakır'da AVM yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ