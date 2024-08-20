Şehit yakınları ve gazilerin TCDD'den bilet alım işlemleri kolaylaştı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının bilgilerinin anlık sorgulanarak yurt içi biletleme işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri amacıyla Bakanlık ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandığı.

Protokol sayesinde şehit yakınları ve gazilerin bilgileri anlık olarak sistemde doğrulanacak.

Daha önce biletleme işlemleri için TCDD Taşımacılık AŞ'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecek.

"Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri"

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir'in işbirliğine ilişkin, şu ifadelerine yer verildi:

"Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım."