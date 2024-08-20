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Türkiye
AA 20.08.2024 10:37

Muğla'da düğünde kavga: Sandalyeler, şişeler havada uçuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir düğünde kavga çıktı. Aralarında gelin ve damadın bulunduğu 13 kişinin de yaralandığı kavga anı kameralara anbean yansıdı.

14 Ağustos'ta Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğünde iddiaya göre, 'yan baktın' meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak, şişe ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 4'ü bıçakla olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Muğla'da düğünde kavga: Sandalyeler, şişeler havada uçuştu

Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kavga anı düğün salonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kalabalık bir grubun kavgası görülüyor.

Aralarında gelin ve damadın da olduğu yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Bodrum Muğla Polis
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