Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.