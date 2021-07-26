Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Etiketler: Son Dakika Osmaniye Deprem
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