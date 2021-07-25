Abdullah Hamza, ailesiyle birlikte Demirtaş Barajı'na piknik yapmaya gitmişti.

3 çocuğu, oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocukların suda çırpındığını fark etti. Yüzme bilmiyordu, ama hiç düşünmeden suya atladı.

Çevredekilerin de durumu fark edip yardım etmesiyle birlikte çocuklarını kurtardı.

[Fotoğraf: AA]

Fedakar baba çocuklarını kurtarmak için canından oldu

Çocuklar kurtuldu, ancak 35 yaşındaki baba Abdullah Hamza gözden kayboldu.

Bölgeye Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalar sonunda Abdullah Hamza'nın cansız bedeni bulundu.

Cenaze, ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.