Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 20:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da bir baba çocuklarını kurtarırken boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir baba, boğulmak üzere olan 3 çocuğunu kurtarmak için suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla onları kurtardı. Ancak kendisi boğularak hayatını kaybetti.
Abdullah Hamza, ailesiyle birlikte Demirtaş Barajı'na piknik yapmaya gitmişti.
3 çocuğu, oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocukların suda çırpındığını fark etti. Yüzme bilmiyordu, ama hiç düşünmeden suya atladı.
Çevredekilerin de durumu fark edip yardım etmesiyle birlikte çocuklarını kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Fedakar baba çocuklarını kurtarmak için canından oldu
Çocuklar kurtuldu, ancak 35 yaşındaki baba Abdullah Hamza gözden kayboldu.
Bölgeye Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalar sonunda Abdullah Hamza'nın cansız bedeni bulundu.
Cenaze, ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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