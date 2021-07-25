Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının 50. saatinde güzel haber geldi. Kayıp kadın arama çalışmalarının üçüncü gününde sağ bulundu.

Piknikçilere rastladı

Boynukısa, Uludağ'dan 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık arazide piknik için bölgeye gelenlere rastladı.

Kaybolduğunu söyleyen Boynukısa, yardım istedi. Hemen jandarmaya haber verildi.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Boynukısa'ya ulaşmak için bölgeye gitti. Araç ile ulaşmanın mümkün olmadığı bölgede ekipler, yaya olarak 2 kilometrelik bir yokuşu tırmanıyor.

Gülefer Boynukısa TRT Haber canlı yayınında

Arama çalışmalarının üçüncü gününde sağ olarak bulunan Boynukısa, yanında bulunan piknikçinin telefonu ile yaşadıklarını TRT Haber canlı yayınında anlattı.

#SONDAKİKA

Bursa'dan sevindirici haber geldi. Uludağ’da kaybolan 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa 3 gün sonra sağ olarak bulundu. Gülefer Boynukısa yaşadıklarını @trthaber’de anlattı.https://t.co/VKOOTTNYVE pic.twitter.com/pWGqSFehWt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2021

"Allah'a çok şükür iyiyim"

Sağlık durumu iyi olan Boynukısa, "İyim Allah'a çok şükür. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Kayaların içinde aç susuz gezdim. Su da bulamadım, çayırlardan su içtim, bir parça ekmek buldum. Allah'a çok şükür iyiyim." dedi.